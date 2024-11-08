Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Akkuş Belediyespor, başantrenör Serdar Uslu ile anlaşma sağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Voleybol takımımız antrenör Serdar Uslu ile anlaşma sağlamıştır. Deneyimli antrenör Akkuş Belediyespor'umuzun hafta sonu evimizde İstanbul Gençlikspor ile oynayacağı müsabakada takımın başında olacak." ifadelerini yer verildi.
Son Dakika › Spor › Akkuş Belediyespor'da Uslu Dönemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?