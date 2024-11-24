Salon: Akkuş
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sezay Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Masliev, Hakan Polat, Burhan Zorluer, Ferreira, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)
Fenerbahçe Medicana: Karyagin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Yasin Aydın, Caner Peksen)
Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 25-27, 18-16
Süre: 136 dakika (28, 26, 22, 36, 24)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Akkuş'ta Voleybol Zaferi: Fenerbahçe'yi 3-2 Yendiler - Son Dakika
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