Talisca'nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak - Son Dakika
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Talisca'nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak

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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Anderson Talisca, özellikle 2 puan kaybedilen Samsunspor maçının ardından eleştiri oklarının hedefinde. 'Spark' takma adıyla müzik yapan Talisca'nın "Neurose" adlı yeni şarkı çıkarma hazırlığında olduğu ve duyurusu 19 Mart'ta yapacağı ortaya çıktı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

18.03.2025 11:55
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Fenerbahçe'nin devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Anderson Talisca, 0-0 beraberlikle sonuçlanan ve lider Galatasaray ile aradaki puan farkının 9 olmasına neden olan Samsunspor maçındaki performansıyla hedef tahtasına oturtulmuştu. Brezilyalı yıldızın kötü performansının sarı-lacivertli taraftarları küplere bindirecek nedeni belli oldu.

AKLI YENİ ÇIKACAK ŞARKISINDA

'Spark' takma adıyla müzik dünyasına adım atan Talisca'nın aklı piyasaya çıkacak yeni şarkısında. Brezilya'da sahibi olduğu Nine Four Records ile çeşitli projelere imza atan yıldız oyuncunun yeni parçası için gün saydığı öğrenildi. Drake, Matuê ve Ty Dolla Sign gibi isimlerden ilham alan Spark (Talisca), Anezzi ortaklığıyla yeni parçası "Neurose"u yayınlamaya hazır. Şarkının duyurusu 19 Mart'ta yapılacak.

Talisca'nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak

FENERBAHÇELİLER TEPKİLİ

Talisca yeni parçasını "Bu şarkının çok sokak havası var, biliyor musunuz? Sokaklardan gelen otantik bir enerji taşıyor. Çok fazla düşünceden geçiyoruz. Bu şarkı özgürlük duygusunu, bizim için en iyi olanın peşinden gitme duygusunu getiriyor. Çok fazla güç ve tavır içeren bir beste" sözleriyle anlattı. Öte yandan tecrübeli futbolcunun bu tavrı, kötü performansıyla da birleşince taraftarları kızdırdı.

TALISCA'NIN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Bu sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı ve 558 dakika sahadan kaldı. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol atma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Talisca'nın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Talisca\'nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak

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Son Dakika Spor Talisca'nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kerim Gürel:
    talisca gelmeden önce herkese söyledim talisca dan bir cacık olmaz dedim fener yönetimi kaliteli futbolcu almasını bilmiyor 5 0 Yanıtla
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