Aksaray Gençlikspor, Ergüven'e emanet - Son Dakika
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Aksaray Gençlikspor, Ergüven'e emanet

03.07.2022 12:39
Aksaray Gençlikspor, Ergüven'e emanet

Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençikspor, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven ile anlaşma sağladı.

Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençikspor, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Aksaray Gençlikspor, teknik heyetini belirledi. Uzun yıllar Elazığ Yolspor'u çalıştıran ve alt yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu da elde eden Bahattin Ergüven, yeni sezon için sarı-siyahlı ekibin başına geçti.

Anlaşmaya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Elazığ sporuna yıllardır hizmet vermiş olan Bahattin Ergüven hoca ve yardımcıları Fahrettin Demir ve Ramazan Kılıç'la anlaşma sağlamıştır. Her iki tarafa ve Elazığ sporuna hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aksaray Gençlikspor, Ergüven'e emanet - Son Dakika

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