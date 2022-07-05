Akşehir, Atlı Okçuluk Doğu Grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Akşehir, Atlı Okçuluk Doğu Grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı

05.07.2022 00:57
Akşehir, Atlı Okçuluk Doğu Grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Akşehir Belediyesi İşbirliği ile Akşehir'de gerçekleştirilen Atlı Okçuluk Doğu Grubu Çeyrek Final müsabakaları çekişmeli ve güzel görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Akşehir Belediyesi İşbirliği ile Akşehir'de gerçekleştirilen Atlı Okçuluk Doğu Grubu Çeyrek Final müsabakaları çekişmeli ve güzel görüntülere sahne oldu.

Müsabakalarda 17 kulüpten toplam 75 sporcu yarıştı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışan yarışmacılar 1. gün Türk Parkuru (Tabla Bendi), 2. gün ise kabak parkurunda hünerlerini gösterdi. Atlarının üstünde geleneksel kıyafetleri ile parkurda yarışan sporcular, yaptıkları tehlikeli ve zor atışlar ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Atlı Okçuluk Doğu Grubu müsabakalarının son günündeki ödül törenine AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Fatih Işık, ilçe protokol üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, davetliler ve sporcular katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem yaptığı konuşmada Akşehir'in bu tür güzel faaliyetlere çok emek vermiş bir şehir olduğunu belirterek, "İnşallah bu müsabakaların devamı gelir. Akşehirimiz alt yapı noktasında tecrübeleriyle gerekeni yapacaktır. Bizlerde Ankara'dan ne gerekiyorsa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Atlı okçuluk, ecdadımızdan yadigar geleneksel bir spor ve zor bir spor dalıdır. Burada ödül alan arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. İmkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na, Akşehir Belediyesi'ne ve tüm emeği olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci de, "Çok şükür ki, kazasız belasız dün açılışını yaptığımız bu organizasyon güzel bir şekilde sonuçlandı. Katılımlarınız için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin yürütülmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Akşehir'de güzel etkinlikler devam ediyor, 5 Temmuz'da başlayacak 63. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliğimize davet ederek sizleri dünyanın ortasında misafir etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, "Kazasız belasız bir şekilde 2 gündür Atlı Okçuluk Doğu Grubu Çeyrek Final müsabakalarımızı tamamladık. İnşallah bundan sonra Akşehir' de düzenlenecek diğer yarışmalarda da sizleri tekrardan aramızda görmek istiyoruz. Bu müsabakanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atlı Okçuluk Doğu Grubu 1.Tur müsabakalarının ödül törenine geçildi. Törene katılan protokol tarafından dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları verildi. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

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Kaynak: İHA

gençlik, Akşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akşehir, Atlı Okçuluk Doğu Grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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