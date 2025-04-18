Akşemsettin Ortaokulu Çim Hokeyinde 4. Oldu

Akşemsettin Ortaokulu çim hokeyi takımı 15-18 Nisan tarihleri arasında Sakarya'da oynanan Yıldız Kızlar Çim Hokeyi müsabakalarına Ankara ilini temsilen katıldı.

Müsabakalarda grubunda Akşemsettin Ortaokulu 4. oldu. Turnuvaya katılan Akşemseddin Ortaokulu Müdürü Özgür Bediz vermiş olduğu demeçte, "Bu turnuva bizim ilk turnuvamız olmasına rağmen kızlarımız son derece güzel bir şekilde mücadele ederek okulumuzu ve ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Okulumuzda çim hokeyi branşı çok sevildi. Birçok öğrencimiz bu branşta antrenmanlara katılmaya başladılar. İnanıyoruz ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Beypazarı'nda bu spor dalı daha da yaygınlaşacak ve birçok alanda başarılı olan ilçemiz bu branşta da marka ilçe olacaktır. Bu bağlamda tüm velilerimizi ve tüm büyüklerimizi bu branşa destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA