Aksu Sorkun Barajı'nda Su Sporları Etkinliği - Son Dakika
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Aksu Sorkun Barajı'nda Su Sporları Etkinliği

Aksu Sorkun Barajı\'nda Su Sporları Etkinliği

Isparta'nın Aksu ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı, Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yelken antrenörleri ve sporcuları ile Aksu Sorkun Barajı'nda buluştu. Etkinlikte kano, yelken ve paddle board gösterileri yapıldı.

27.07.2024 13:34  Güncelleme: 13:44
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Isparta'nın Aksu ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı, Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yelken antrenörleri ve sporcuları ile Aksu Sorkun Barajı'nda buluştu.

Aksu Sorkun Barajında Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün profesyonel sporcuları ilçe halkına su sporlarını tanıttı. Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları kano, yelken ve paddle board gösterilerini gerçekleştirdiler. Adeta görsel bir şölen olan etkinlikte bir konuşma yapan Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, "Amacımız bu tür sporların ilçemizde rahatlıkla yapılabileceğini göstermek ve Aksu'yu doğa sporlarında Türkiye'nin önemli bir noktası haline getirmek ve çocuklarımızın bu tür spor dallarıyla da ilgilenmelerini sağlamaktır" dedi.

İç sularda da bu tür sporların yapıla bilineceğini göstermek istediğini dile getiren Açıkbaş, optimist, lazer, kano ve paddle boardun Sorkun Barajı iklim şartlarına çok uygun olduğunu ve bu tür spor dalları ile gençlere yeni imkan sağlanması gerektiğini de söyledi.

Kaymakam Açıkbaş; Eğirdir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu ve ekibine ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Eğirdir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu da Aksu'da ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, Aksu'da bulunan çocukların çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Gösteriye Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Belediye Başkanı Veli Kahraman, Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Eğirdir Yelken Antrenör ve Sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aksu Sorkun Barajı'nda Su Sporları Etkinliği - Son Dakika

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