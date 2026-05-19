Aküzüm, UEFA Gençlik Komitesi Üyesi Seçildi

URAL Aküzüm, UEFA'nın en önemli kurulları arasında gösterilen Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs 2026'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezindeki yönetim kurulu odasında gerçekleştirilen toplantıda Aküzüm'e üyelik beratı takdim edildi. Törende Aküzüm'e üyelik beratı, Komite Başkanı Bjorn Vassallo ile amatör futbol kökenli İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán tarafından verildi.

Aküzüm yaptığı teşekkür konuşmasında Türkiye'nin futbol potansiyeline dikkat çekerek, "Türkiye Avrupa'nın en büyük altıncı futbol ekonomisidir ancak amatör futbol bu ekosistemin membasıdır" ifadelerini kullandı. Amatör futbolun Türkiye'nin kılcal damarları olduğunu belirten Aküzüm, her yıl yaklaşık 1 milyona yakın çocuğun dünyaya geldiği Türkiye'de yaklaşık 550 bin lisanslı futbolcu bulunduğunu, 140'a yakın profesyonel futbol kulübüne karşın 7 bine yakın amatör futbol kulübünün faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin gençlik ve amatör futbol açısından çok büyük bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Aküzüm, son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak amatör futbolda yürütülen reformlar, genç yaş kategorilerindeki yapılanma, amatör futbol düzenlemeleri, dijitalleşme çalışmaları ve Gelişim Ligleri hakkında komite üyelerine bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesis ve altyapı yatırımlarına da değinen Aküzüm, Türkiye'nin UEFA Euro 2032 organizasyonuna İtalya ile birlikte ev sahipliği yapmaya stat stoku ve organizasyonel kapasite olarak tamamen hazır olduğunu ifade etti.

Taban futbolunun, grassroots projelerinin Türk futbolunun geleceği açısından stratejik önemde olduğunu belirten Aküzüm, alt liglerin, yerel futbol yapılarının ve gençlik akademilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda UEFA ve Avrupa Birliği'nin gençlik, amatör futbol ve altyapı gelişimine yönelik mali ve organizasyonel destek programlarının ve bütçelerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Aküzüm ayrıca elit genç oyuncu gelişim programlarının Avrupa genelinde daha standart, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek; ortak metodoloji, teknik eğitim, veri kullanımı ve kulüp-akademi entegrasyonunun genç oyuncu gelişiminde kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Toplantının dikkat çeken isimlerinden biri de Andriy Shevchenko oldu. Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı olarak komitede görev yapan ve AC Milan tarihinin efsane futbolcuları arasında gösterilen Shevchenko'nun da genç futbolcu gelişimi, altyapı organizasyonları ve amatör futbol projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

'AVRUPALI TÜRKLER ORTAK DEĞERİMİZ'

Aküzüm Avrupa'da yetişen Türk kökenli futbolcuların kıta Avrupası ve Birleşik Krallık'ta çok önemli görevler üstlendiğini ve 600 kadar futbolcunun üst seviyedeki liglerde forma giydiğini belirtti. Türk Milli Takımı'nın da bu kaynaktan istifade ettiğini kaydetti. Konuşmasında, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi'nin bir önceki başkanı olan Polonyalı efsane futbol adamı Zbigniew Boniek'in amatör futbola verdiği öneme de değinen Aküzüm, Boniek'in yaklaşımının Türk amatör futbol camiası açısından ilham verici olduğunu ifade etti. Aküzüm'ün konuşmasının ardından UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle ve 2027-28 ve 29'da yapılacak U19 ve U17 uluslararası turnuvalarının planlanması ve Türkiye'de doğu bölgelerinde düzenlenmesi planlanan UEFA Regions Cup etkinliklerine ilişkin görüşmelerle devam etti.