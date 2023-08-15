Al Ahli, Merih Demiral ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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Al Ahli, Merih Demiral ile Anlaşma Sağladı

Son Güncelleme: 15.08.2023 00:53

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladı. Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtilirken, transferin 24 saat içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği ve milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürülüyor. Merih Demiral ise kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladıktan sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta'da forma giyen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladı.

AL AHLİ İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi. Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği, milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

MERİH'İN KARİYERİ

Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

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Suudi Arabistan, Merih Demiral, Spor, Son Dakika

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