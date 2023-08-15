Al Ahli, Merih Demiral ile Anlaşma Sağladı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta'da forma giyen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi. Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.
Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği, milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.
Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.
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