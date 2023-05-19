Al Hilal'in Messi inadı sürüyor! Arjantinli süperstar Lionel Messi'ye yapılan yeni teklif aklın sınırlarını zorlayan cinsten - Son Dakika
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Al Hilal'in Messi inadı sürüyor! Arjantinli süperstar Lionel Messi'ye yapılan yeni teklif aklın sınırlarını zorlayan cinsten

Al Hilal'in Messi inadı sürüyor! Arjantinli süperstar Lionel Messi'ye yapılan yeni teklif aklın sınırlarını zorlayan cinsten

19.05.2023 10:15

Fransız kulüp Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan akıllara durgunluk veren bir teklif geldi. Barcelona'ya döneceği iddialarının artması üzerine Al Hilal, Arjantinli yıldıza yaptığı teklifi yıllık 500 milyon euroya çıkardı. Futbolseverler, Al Hilal'in yeni teklifinin çılgınlık olduğunu ve bu kadar parayı akıllarının almadığını söyledi. Messi son kararını Mayıs sonunda verecek.

Paris Saint-Germain'de taraftarlardan tepki gören Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Arjantinli yıldız için Barcelona dedikodularının artması üzerine, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den bomba bir hamle geldi.

TEKLİF 500 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Al Hilal'in Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Lionel Messi için yaptığı teklifi yıllık 500 milyon euroya çıkardığı belirtildi. Suudi Arabistan ekibinin bu paralara çıkması sonrası Messi'nin Al Nassr forması giyen Ronalo ile aynı ligde ter dökme olasılığının artması futbolseverleri heyecanlandırdı.

MAYIS AYINDA SON KARARINI VERECEK

Barcelona'ya döneceği de konuşulan Messi'nin son kararını mayıs ayının sonunda vereceği belirtildi. Arjantinli yıldız bu sezon PSG formasıyla 38 resmi maça çıktı. Messi bu mücadelelerde 20 gol ve 19 asistlik performans gösterdi.

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Suudi Arabistan, Lionel Messi, Barcelona, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al Hilal'in Messi inadı sürüyor! Arjantinli süperstar Lionel Messi'ye yapılan yeni teklif aklın sınırlarını zorlayan cinsten - Son Dakika


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