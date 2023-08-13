Al Hilal, Neymar için PSG ile anlaşma sağladı

Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldızın PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. RMC Sport'a göre; Fransız deviyle her konuda anlaşan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ın 'evet' demesi halinde imzaların atılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Ligi takımları, futbolculara maaşları adeta saçıyor. İşte Suudi Arabistan'da forma giyen yıldız futbolcular ve 'tanıdık' futbolcuların yıllık kazançları.