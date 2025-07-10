Al Hilal, Theo Hernandez'i Transfer Etti

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Milan'dan Theo Hernandez'i transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransız futbolcu, futbol kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Real Sociedad ve son olarak Milan'da oynadı.
Hernandez, İtalyan ekibi Milan'ın formasını giydiği 262 maçta, 34 gol attı.
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