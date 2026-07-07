Al-Khaleej, Miguel Crespo'yu Transfer Etti

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Khaleej, RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Başakşehir'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Miguel Crespo, RAMS Başakşehir ile geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.
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