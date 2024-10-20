Al Musrati İle Dönüş

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Beşiktaş'ın Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati, Konyaspor müsabakasında oyuna sonradan dahil olarak, geçirdiği sakatlık sonrası ilk kez forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu Al Musrati, müsabakanın 68. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girerek, sakatlık sonrası ilk kez forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynanan müsabakada sakatlanmış ve Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Gaziantep FK mücadelelerinde forma giyememişti. - İSTANBUL