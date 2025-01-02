Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, yeni teknik direktörü Fatih Terim için sürpriz bir paylaşım yaptı.
Al Shabab basın sözcüsü Turki Alghamdi'nin Fatih Terim ve başkan Almunajem ile fotoğrafını alıntılayan genç başkan, Galatasaraylı taraftarların da çok kullandığı "Allah Kerim, Fatih Terim" ifadesiyle yeniden paylaştı.
İşte o paylaşım;
Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim ile ilk karşılaşmasında deneyimli hoca için 'Benden genç görünüyor' yorumunu yapmış ve Terim'e sarılmıştı.
Son Dakika › Spor › 29 yaşındaki başkandan çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı - Son Dakika
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