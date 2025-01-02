29 yaşındaki başkandan çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı - Son Dakika
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Spor

29 yaşındaki başkandan çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, yeni teknik direktörü Fatih Terim ile samimi bir ilişki kurdu. Almunajem, Galatasaraylı taraftarların da sıkça kullandığı ''Allah Kerim, Fatih Terim'' ifadesini kullanarak bir paylaşımda bulundu. Almunajem, daha önce Terim ile ilk karşılaşmalarında deneyimli hoca için ''Benden genç görünüyor'' yorumunu yapmıştı.

02.01.2025 11:12
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Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, yeni teknik direktörü Fatih Terim için sürpriz bir paylaşım yaptı.

"ALLAH KERİM, FATİH TERİM"

Al Shabab basın sözcüsü Turki Alghamdi'nin Fatih Terim ve başkan Almunajem ile fotoğrafını alıntılayan genç başkan, Galatasaraylı taraftarların da çok kullandığı "Allah Kerim, Fatih Terim" ifadesiyle yeniden paylaştı.

İşte o paylaşım;

Al Shabab Başkanı Almunajem'den çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı

Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim ile ilk karşılaşmasında deneyimli hoca için 'Benden genç görünüyor' yorumunu yapmış ve Terim'e sarılmıştı.

29 yaşındaki başkandan çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Fatih Terim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 29 yaşındaki başkandan çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kuzey efe:
    Bir söz var “Çok muhabbet,tez ayrılık getirir. 19 1 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    yakında kovarlar yallah yallah derler 10 2 Yanıtla
  • maximusti35:
    hocam nelson, demirbay, ziyech, zaniolo, zaha ve köhn 20şer milyondan alıver. osimheni alalım kenara da çekelim bir 50m avro 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    paracı Adam 6 2 Yanıtla
  • Alparslan:
    Allah'ın Arabi bile yaratıcı slogan bulmuş ... takdir ettim:) 3 4 Yanıtla
  • Alparslan:
    hocam Nelson ziyech zaha köhn sunlari bı okutuver be.. osimhen alacayuk da 4 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Beyinsizler... 3 1 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    iki aya varmaz kovarlar… 3 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Başarılı olsun Galatasaraya büyük hizmetleri var Dünyaca bilinen tek türk hoca 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 29 yaşındaki başkandan çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı - Son Dakika
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