Ala Mekan, Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Spor

Ala Mekan, Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlıyor

Ala Mekan, Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlıyor

Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi'nde hizmet veren Ala Mekan, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri sunarak gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına ve verimli vakit geçirmelerine olanak tanıyor. Sportif aktivitelerin yanı sıra çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan mekan, bölge halkının ilgisini çekiyor.

12.02.2025 09:51  Güncelleme: 09:52
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Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi'nde hizmet veren Ala Mekan, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini bir arada sunarak gençlerin gelişimine katkı sağlıyor.

Başiskele Belediyesi'nin gençlerin her alanda gelişimini desteklemek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve verimli vakit geçirmelerine imkan tanımak amacıyla 2022 yılında Yeniköy Merkez Mahallesi'nde hayata geçirdiği Ala Mekan, bölgenin cazibe merkezi haline geldi.

Eğitim salonları, kütüphane, etüt sınıfları, müzik ve bilim atölyeleri, oyun odaları, greenbox stüdyosu, masa tenisi, satranç ve langırt masaları gibi birçok aktivite alanı bulunan Ala Mekan, aynı zamanda çeşitli tiyatro gösterileri ve etkinliklere ev sahipliği yapan konferans salonuyla da dikkat çekiyor.

Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin spor yapabilmeleri için oluşturulan spor ve fitness salonunda uzman eğitmenler eşliğinde sağlıklı ve zinde bir yaşam hedefleniyor. Fitness salonunun açılmasıyla birlikte Ala Mekan, eğitim, kültür, sanat, eğlence ve spor faaliyetlerini bir araya getirerek bölge halkının büyük ilgisini topluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ala Mekan, Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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