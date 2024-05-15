Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ampute Futbol Milli Takımı\'nı ziyaret etti

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çorum'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti. Antrenman sonrası milli takım ekibiyle bir araya gelen Başkanı Arslan, Fransa'da yapılacak Avrupa şampiyonasında başarı diledi.

15.05.2024 13:44  Güncelleme: 13:50
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Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çorum'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti. Antrenman sonrası milli takım ekibiyle bir araya gelen Başkanı Arslan, Fransa'da yapılacak Avrupa şampiyonasında başarı diledi.

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası hazırlıklarında sona geldi. Çorum Futbol Kulübü'nün tesislerinde yapılan antrenmanı Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile ziyaret eden Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ve futbolcularla bir araya geldi. Milli takım heyetine antrenman sonrası ikramlarda bulunan Başkan Arslan, Avrupa şampiyonasında milli takıma başarılar diledi.

Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Çorum'da ağırladığımız dünya şampiyonumuz Ampute Futbol Milli Takımımızı kampta ziyaret ettik. Teknik Direktör İsmail Temiz hocamıza ve milli sporcularımıza 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" dedi.

Daha sonra Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'la bir araya gelen Başkan Şerif Arslan, "Süper Lig yolunda play-off'a kalmayı hak kazanan ve perşembe günü Kocaelispor'u ayarlayacak olan Ahlatcı Çorum FK'ya başarılar diliyorum. Bu takım daha önce bu şehre şampiyonluk yaşattı. İnanıyoruz ki play-off'tan şampiyon olarak kupayı şehrimize getirerek, Çorum ismini Süper Lig'e taşıyacaktır. Bu zorlu mücadeleler karşısında milli takımızın ve Çorum FK'nın çektikleri şut, vurdukları gol olsun" dedi.

Teknik Direktör İsmail Temiz de Belediye Başkanı Şerif Arslan'a imzalı milli takım forması hediye etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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