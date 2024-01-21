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Alaca Belediye oyuncusu kafa topuna çıkarken yaralandı - Son Dakika
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Alaca Belediye oyuncusu kafa topuna çıkarken yaralandı

Çorum'un Alaca İlçesi'nde oynanan Alaca Belediye Gençlikspor-Kargı Serispor maçında Alaca Belediye oyuncusu Bünyamin Yılmaz, kafa topuna çıktığı esnada boynunun üzerine düşerek yaralandı. Yaralı futbolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alaca Belediye oyuncusu kafa topuna çıkarken yaralandı
21.01.2024 - 18:15,
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Çorum'un Alaca İlçesi'nde bugün oynanan, Alaca Belediye Gençlikspor- Kargı Serispor karşılaşmasında Alaca Belediye oyuncusu Bünyamin Yılmaz kafa topuna çıktığı esnada boynunun üzerine düşerek yaralandı. Yaralı futbolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1. Amatör Lig'in 9. haftasında Alaca İlçe Sahası'nda oynanan maçta Alaca Belediye Gençlikspor ile Kargı Serispor karşılaştı. Maçın son bölümlerinde ikili mücadelede kafa topuna çıkan Alaca Belediye Gençlikspor oyuncusu Bünyamin Yılmaz dengesini kaybetmesi sonucu boynunun üzerine düşerek yaralandı. Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan futbolcu, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karşılaşma Alaca Belediye Gençlikspor'un, Kargı Serispor'u 5-1 mağlup etmesiyle sonuçlandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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