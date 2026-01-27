Alaca Belediyespor Samsun\'dan 3 madalyayla döndü

Alaca Belediyespor, Ordu'da düzenlenen Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda 3 madalyayla döndü

22-25 Ocak tarihleri arasında Ordu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gençler, U23 ve Büyükler Muay Thai Bölge Şampiyonası"na Alaca Belediyespor başarı gösterdi. Ringde sergiledikleri üstün performansla izleyenlerin takdirini toplayan Alacalı sporcular, şampiyonayı derecelerle tamamladı. Antrenör Bülent Asa yönetiminde turnuvaya hazırlanan sporcular, zorlu rakiplerini tek tek dize getirdi. Turnuva sonunda Rümeysa Ak, kendi kategorisinde bölge şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Musab Okay, zorlu rakiplerini geride bırakarak bölge ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Yusra Tuana Tokmak ise bölge üçüncüsü oldu.

Turnuva sonuçlarına göre Alaca Belediyespor'un iki başarılı sporcusu, aldıkları derecelerle Adana'da düzenlenecek olan Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, sporcuların Adana'dan da Türkiye dereceleriyle dönerek Alaca'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirttiler. - ÇORUM