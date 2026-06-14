Milli maç heyecanı Alaca\'da dev ekranda yaşandı

Çorum'un Alaca ilçesinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını dev ekran başında izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, Çorum'un Alaca ilçesinde vatandaşlar tarafından dev ekranda izlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranda Alaca Belediyesi tarafından izletilen maça vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye- Avustralya karşılaşmasını hep birlikte izleyen vatandaşlar, 2-0'lık mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşarken, maç boyunca desteği bırakmadı.

Maç sırasında Alaca Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan da vatandaşların heyecanına ortak oldu. - ÇORUM