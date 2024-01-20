Alaca Önder, Voleybol Turnuvasında Şampiyon Oldu

Çorum'un Alaca İlçesi'nde, belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Alaca Önder ile Kağızman Gençlik spor arasında oynanan final müsabakasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kupanın kazananı 3-2'lik skorla Alaca Önder oldu.

Final müsabakasına Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Arslan ve Yardımcısı Uğur Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçtan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, MHP Belediye Başkan adayı Şerif Arslan, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda spor severler katıldı. Müsabaka sonucunda protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. - ÇORUM