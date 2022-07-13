Alaçam güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu - Son Dakika
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Alaçam güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu

13.07.2022 23:01
Alaçam güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Alaçam Ziraat Odası Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği işbirliğiyle Geyikkoşan Güreş Alanı'nda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek de dahil 44 başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan katıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, çeyrek finalde Recep Kara'ya yenilerek elendi. Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda yarı finalde Recep Kara'yı yenen Orhan Okulu ile Mustafa Taş'ı yenen İsmail Balaban finale kaldı. Final güreşinde rakibini yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu. 15 iş adamının katıldığı ağalık yarışında Recep Şahin 755 bin lira ile üçüncü kez ağa seçildi.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, "İlk yılımızda 20 başpehlivanla başlangıç yaptık. Geçen sene 32, bugün 44 başpehlivana çıkarak çıtayı bayağı bir yükselttik. Seneye Kırkpınar ayarında güreşler olacak. Bizim esas amacımız, yöresel ürünlerimiz var. Güreşlerin yanında yöresel ürünlerimizin tanıtını yapmak" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez, "Seyirci muhteşemdi. Pehlivanlar muhteşemdi. Bu kadarını beklemiyorduk Beklentimizin çok çok üzerinde bir organizasyon oldu. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güreş Ağası Recep Şahin de, "Alaçam'dan Kırkpınar'a gidemeyen dostlarımızın ayağına Kırkpınar'ı getirdik" şeklinde konuştu.

İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Recep Okulu, "Güzel bir organizasyon oldu. Kırkpınar'dan sonra kıran kırana mücadeleler verdik ve başpehlivanlığı kazandım. İnşallah bundan sonra da güreşlerdeki hedefim birinci olmak. Önümüzde Elmalı güreşleri var. Kurtdere güreşleri var hepsinde iddialıyım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alaçam güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu - Son Dakika

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