Alaçam Lisesi Bowling Şampiyonu - Son Dakika
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Alaçam Lisesi Bowling Şampiyonu

Alaçam Lisesi Bowling Şampiyonu

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Karadeniz Grup Müsabakaları'nda genç kızlar şampiyonu oldu.

25.12.2024 20:00
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Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, 'Bowling Karadeniz Grup Müsabakaları'nda genç kızlar şampiyonu oldu.

Bowling Karadeniz Grup Müsabakaları 23-24-25 Ocak tarihleri arasında Samsun Bowling Salonu'nda 28 il takımının katılımı ile yapıldı. 3 gün süren yoğun ve çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalarda geçen senenin genç kızlar Türkiye şampiyonu Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, birinciliğ ielde etti.

3-6 Şubat 2025 tarihinde Samsun Bowling Salonu'nda yapılacak Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil etme hakkını elde etti.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "3 gün boyunca yoğun maçlar yaptık. Maçlarımız çok yoğun mücadeleye sahne oldu. Final maçında en yakın rakibimize yaklaşık 50 sayı fark attık. Aylarca süren yoğun antrenman programı ile grup maçlarına hazırlandık. Alaçam'dan Samsun merkeze antrenmana her hafta bir buçuk saat yolculuk yaparak geldik. Çok emek verdik. Alaçam'ın köylerinde oturan bu çocuklar ile gurur duyuyorum. Sporcularımı göstermiş oldukları özveri çalışma ve birinciliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz geçen sene gibi genç kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kazanmak olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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