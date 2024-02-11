Alaçatıspor, Emirdağspor\'u 2-0 yenerek moral kazandı

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 17. haftasında sahasında karşılaştığı Emirdağspor'u 2-0 yenerek, lig sıralamasında 28 puanla 6. sıraya yükseldi. Alaçatıspor, 18 Şubat'ta Çeşme Belediyespor ile oynayacağı yerel derbi öncesinde moral kazanmış oldu.

Maçın ilk yarısını golsüz berabere tamamlayan Alaçatıspor, aradığı golleri maçın ikinci yarısında buldu. Maçın 51. dakikasında Alper Önal'ın attığı golle 1-0 öne geçen Alaçatıspor, 79. dakikada Abdullahhan Türk'ün attığı gol ile maçın skorunu 2-0 olarak belirledi. Alaçatıspor, ligin ikinci yarısında 3 maçta 9 puan kazanmayı başararak, lig sıralamasındaki tırmanışını sürdürdü.

28 puanla 6. sıraya yükselen Alaçatıspor, 18 Şubat Pazar günü, saat 14.00'de, Çeşme Belediyespor ile yapacağı yerel derbi maçı öncesinde moral kazanmış oldu.

Fevzi Özkan: "Fair play çerçeveleri içinde, yarımadaya yakışır bir derbi izlettirmek istiyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Kulübü Başkanı Fevzi Özkan, "Öncelikle kendi sahamız ve taraftarımız önünde aldığımız galibiyet için futbolcularımızı tebrik ediyorum. Ligin 2. yarısına 3'te 3 yaparak devam ediyoruz. Sezon başında hedeflediğimiz sıralamadan biraz uzakta olsak da, teknik ekibimizin raporları doğrultusunda ara transfer döneminde yaptığımız transferler ile takımımızı güçlendirdik ve istediğimiz, hedeflediğimiz zirve yarışına emin adımlarla devam ediyoruz. Artık bu maç geride kaldı. Bir günlük izinin ardından önümüzdeki hafta Çeşme Belediyespor ile oynayacağımız derbi maçın hazırlıklarına başlayacağız. Fair play çerçeveleri içinde, yarımadaya yakışır bir derbi izlettirmek istiyoruz. Teknik direktör ve futbolcularımıza güveniyoruz. Derbi maçında Çeşme Belediyespor'u yenip, zirve yarışına devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR