Spor

- Aladağlar'da Ultra Maraton başladı

NİĞDE - Niğde'de ilk defa gerçekleştirilen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail başladı.

Niğde Valiliği himayesinde ve Niğde Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen Aladağlar Uluslararası Scarpa Epic Trail, Niğde sınırları içindeki Aladağlar mevkide düzenleniyor. 13 kilometre, 25 kilometre, 45 kilometre ve 125 kilometre olmak üzere dört farklı parkurdan oluşan ve 3 gün sürecek olan yarışta en zor parkur olan 125 kilometrelik rotada sporcular, kendi yeterliliklerini sağlayarak koşacak ve Aladağları iki kez aşacaklar.

45 kilometre etabı ile başlayan maratonda kendisi de koşan Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada, "Burada toplamda 3 gün sürecek olan bir etkinlik yapıyoruz, Türkiye'de kamplı etkinlik olarak bir ilk. Sporcularımız ilk gün 45 kilometre koşup Kapuzbaşı Şelalesi'ne gidecekler, daha sonra kamp yapıp ertesi gün Maden Boğaz Vadisi'nden koşup bu tarafa gelecekler. Üçüncü günde biraz daha raht diyebileceğimiz Emli Vadisi'nden 13-15 kilometreler koşulacak. Tüm sporcularımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, etkinliğin Niğde'de geleneğe dönüşmesini istediğini söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile sporcular maratonun ilk etabı olan 45 kilometre koşuna katıldı.

Maraton, 7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.