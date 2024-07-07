Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Ödül Töreniyle Son Buldu

Spor

Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nda 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkurda 3 gün süresince koşan ve derece alan sporcular Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende ödüllendirildi.

Aldağlar'da ilk kez böyle bir maratonun yapıldığını ve geleneksel hale getirileceğini söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik etkinliğin bölgenin tanıtılması adına önemli olduğunu söyledi. Düzenlenen maratonda kendisi de koşan ve 45 kilometrede 3. olan Vali Çelik, "Aladağlar çok önemli. Gelen sporcular 'Aladağlar'ın, Alp Dağları'ndan hiçbir tarafı yok' diyor. Maratonda toplamda dört farklı kategoriye kayıt yapılan sporcu 228 ve sene için bu güzel bir rakam. Bundan sonra daha çok dışarıdan da yabancı sporcuların da katıldığı bir etkinlik haline gelmesini istiyoruz. Bu etkinliklerle amacımız hem bölgeyi tanıtmak hem de insanlarımızı spor yapmaya teşvik etmek" şeklinde konuştu.

Aladağlar'ın 3 bin 700'ün üzerinde 7 tane zirvesi, 3 bin 500'ün üzerinde de 42 zirvesi olan bir dağ olduğunu söyleyen Vali Çelik bundan sonraki süreçlerde Aladağlar'la ilgili birçok etkinlik düzenleyeceğini belirtti.

Aladağlar'a ilk kez gelen ve maratonda 125 kilometrede birinci olan Okyanus Özcan ise yaptığı açıklamada, "Aladağlar'a ilk defa geliyorum ve harika bir atmosferi varmış. 125 kilometre koştum, zaten bu parkurda koşan tek kadın bendim. Kadınlara bir çağrım var siz de yapabilirsiniz. Çok teknik bir rota, tamamen doğayla baş başa kaldığınız bir yer. Kesinlikle herkesin buraya gelmesi lazım" dedi.

Yarışmaya İsveç'ten katılan Ünal Baykan Türkiye'deki dağların dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi. Baykan, "Yarışmada büyüleyici bir manzara seyrettik. Buradaki doğal güzelliği İsveç, Norveç veya Finlandiya ile kıyaslamak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen törende yaş grupları ve parkurlara göre derece alan sporculara ödüllerini Niğde Valisi Cahit Çelik, Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna verdi. - NİĞDE