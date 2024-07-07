Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Ödül Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Ödül Töreniyle Son Buldu

Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Ödül Töreniyle Son Buldu

Niğde Valiliği himayesinde düzenlenen Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nda derece alan sporcular ödüllendirildi. Maratonun bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu belirten Vali Çelik, Aladağlar'ın gelecek etkinliklerle daha da tanıtılacağını söyledi.

07.07.2024 19:00  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nda 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkurda 3 gün süresince koşan ve derece alan sporcular Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende ödüllendirildi.

Aldağlar'da ilk kez böyle bir maratonun yapıldığını ve geleneksel hale getirileceğini söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik etkinliğin bölgenin tanıtılması adına önemli olduğunu söyledi. Düzenlenen maratonda kendisi de koşan ve 45 kilometrede 3. olan Vali Çelik, "Aladağlar çok önemli. Gelen sporcular 'Aladağlar'ın, Alp Dağları'ndan hiçbir tarafı yok' diyor. Maratonda toplamda dört farklı kategoriye kayıt yapılan sporcu 228 ve sene için bu güzel bir rakam. Bundan sonra daha çok dışarıdan da yabancı sporcuların da katıldığı bir etkinlik haline gelmesini istiyoruz. Bu etkinliklerle amacımız hem bölgeyi tanıtmak hem de insanlarımızı spor yapmaya teşvik etmek" şeklinde konuştu.

Aladağlar'ın 3 bin 700'ün üzerinde 7 tane zirvesi, 3 bin 500'ün üzerinde de 42 zirvesi olan bir dağ olduğunu söyleyen Vali Çelik bundan sonraki süreçlerde Aladağlar'la ilgili birçok etkinlik düzenleyeceğini belirtti.

Aladağlar'a ilk kez gelen ve maratonda 125 kilometrede birinci olan Okyanus Özcan ise yaptığı açıklamada, "Aladağlar'a ilk defa geliyorum ve harika bir atmosferi varmış. 125 kilometre koştum, zaten bu parkurda koşan tek kadın bendim. Kadınlara bir çağrım var siz de yapabilirsiniz. Çok teknik bir rota, tamamen doğayla baş başa kaldığınız bir yer. Kesinlikle herkesin buraya gelmesi lazım" dedi.

Yarışmaya İsveç'ten katılan Ünal Baykan Türkiye'deki dağların dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi. Baykan, "Yarışmada büyüleyici bir manzara seyrettik. Buradaki doğal güzelliği İsveç, Norveç veya Finlandiya ile kıyaslamak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen törende yaş grupları ve parkurlara göre derece alan sporculara ödüllerini Niğde Valisi Cahit Çelik, Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Valiliği, Aladağlar, Niğde, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Ödül Töreniyle Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:45 Ordu’da sel Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
17:50 Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 19:43:54. #1.11#
SON DAKİKA: Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Ödül Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement