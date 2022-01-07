Alagöz Holding, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının forma sırt sponsorluğu için Alagöz Holding ile anlaştıklarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alagöz Holding, kadınlar ve kız çocuklarının sporun her alanında güçlenmesi için öncü ve örnek bir kimliğe sahip olan kulübümüzün, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde armamızı gururla temsil edecek, ülkemizdeki kız çocuklarına rol model olacak kadın futbol takımımızın formasının 2021-2022 sezonu boyunca sırtında yer alacak. Kulübümüzün değerli sponsoru olan Alagöz Holding'e desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor; Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mıza, şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz."

Alagöz Holding, Fenerbahçe Safiport ile Fenerbahçe Beko'ya da sponsorluk desteği veriyor.