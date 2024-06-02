Alagöz Holding Iğdır FK, 1461 Trabzon FK'yı yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alagöz Holding Iğdır FK, 1461 Trabzon FK'yı yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Alagöz Holding Iğdır FK, 1461 Trabzon FK\'yı yenerek Trendyol 1. Lig\'e yükseldi

TFF 2. Lig play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK, 1461 Trabzon FK'yı 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu. Maç öncesinde ise her iki takımın futbolcuları İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti.

02.06.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, İlhan Depe (Dk. 78 Dk. Batuhan Kör), Hakan Yeşil (Dk. 78 Emirhan Zaman), Ali Han Tunçer (Dk. 58 Kerem Baykuş), Atabey Çiçek

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Örnek, Enes Alıç, Berkan Mahmut Keskin, Enes Keskin (Dk. 68 Mert Çölgeçen), Eyüp Akcan (Dk. 60 Mücahit Can Akçay), Mesut Özdemir, Halil İbrahim Sönmez, Bekir Can Kara (Dk. 89 Enes Soy)

Gol: Dk. 47 Taha Can Velioğlu (Kendi kalesine) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Tunahan Ergül (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Eyüp Akcan (Alagöz Holding Iğdır FK) Dk. 43 Hakan Yeşil, Dk. 54 Abdurrahman Emir Alagöz, Dk. 90 Kerem Baykuş (1461 Trabzon FK)

TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

İki takımın futbolcuları da maç öncesinde İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti. 1461 Trabzon FK'nin futbolcular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken, Alagöz Holding Iğdır FK'li oyuncular ise "Soykırıma Hayır, Özgür Filistin" yazılı pankartı açtı.

Kaynak: AA

1461 Trabzon, Filistin, Trendyol, İsrail, Iğdır, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alagöz Holding Iğdır FK, 1461 Trabzon FK'yı yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
16:39 Adana’da termometreler 40 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 22:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Alagöz Holding Iğdır FK, 1461 Trabzon FK'yı yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement