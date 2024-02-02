Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden Kadınlar Arası Voleybol Turnuvası

Spor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen kadınlar arası voleybol turnuvası açılış maçı ile başladı.

Klinikler arası düzenlenen voleybol turnuvasında 5 takım mücadele etti. Kıyasıya mücadelenin olduğu grup müsabakalarının ardından yarı final ve final maçı sonrasında turnuvanın kazananı 18 Şubat 2024 tarihinde belli olacak. Düzenlenen organizasyonun açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Güler, "Sağlık çalışanlarımızın iş stresini azaltmak hem de iş dışındaki sosyal iletişimlerinin güçlenmesine katkı sağlamak, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi amacıyla böyle bir organizasyon düzenlemek istedik. Sağlık çalışanlarımızı desteklemeye bu tür organizasyonlar ile onlara moral vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum. İfadesini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, saha dışında da sağlık çalışanlarını desteklemeye devam etti. - ANTALYA