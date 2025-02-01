Alanya Belediyespor Halkbank'ı 3-1 Yendi

Spor

Salon: Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu

Hakemler: Halid Cerit, Sevilay Gezer Boyacı

On Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Onur Günaydı, Seganov, Emin Gök, Halil Kurtuluş, Aciobanitei (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak)

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Lagumdzja, Matic, Maa ( Volkan Döne, Ekrem Caner Çiçekoğlu, İzzet Ünver, Kooy, Berk Dilmenler)

Setler: 25-22, 22-25, 25-21, 25-23)

Süre: 122 dakika (30, 29, 31, 32)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.