Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit
On Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Seganov, Emin Gök, Aciobanitei, Burak Çevik (Halit Kurtuluş, Yusuf Bakır, Uğur Kılınç)
TÜRŞAD: Rahmi Çağlar Aksoy, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Burak Mert (Velazquez, Vefa Yılmaz, Taha Erden, Kadir Bircan, Ufuk Çetinkaya, Alparslan Koç)
Setler: 25-16, 25-17, 25-20
Süre: 82 dakika (24, 27, 31)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Alanya Belediyespor TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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