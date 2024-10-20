Alanya Belediyespor TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Alanya Belediyespor TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi

Alanya Belediyespor TÜRŞAD\'ı 3-0 Yendi

On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı setlerde 25-16, 25-17, 25-20 ile geçti.

20.10.2024 16:47
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Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

On Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Seganov, Emin Gök, Aciobanitei, Burak Çevik (Halit Kurtuluş, Yusuf Bakır, Uğur Kılınç)

TÜRŞAD: Rahmi Çağlar Aksoy, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Burak Mert (Velazquez, Vefa Yılmaz, Taha Erden, Kadir Bircan, Ufuk Çetinkaya, Alparslan Koç)

Setler: 25-16, 25-17, 25-20

Süre: 82 dakika (24, 27, 31)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanya Belediyespor TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya Belediyespor TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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