Alanya'da Beach Pro Tour Finali 15 Haziran'da

Beach Pro Tour kapsamında, Alanya'da voleybolseverlerle buluşan Volleyball World Beach Pro Tour Challenge turnuvası 15 Haziran akşamı oynanacak final maçıyla sona erecek.

Dünyanın en prestijli plaj voleybolu organizasyonu Beach Pro Tour kapsamında, Alanya'da voleybolseverlerle buluşan Volleyball World Beach Pro Tour Challenge, 11 Haziran Çarşamba günü başlarken, 15 Haziran akşamı oynanacak final maçıyla sona erecek. 29 ülkeden 112 takımın katıldığı turnuvada uluslararası yıldızların mücadelesi, çeyrek finalden itibaren hafta sonu boyunca D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

Alanya, bu yılın dışında önümüzdeki 3 sene de Beach Volley Pro Tour'a ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL