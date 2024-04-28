Alanya'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Alanya'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi

Alanya\'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı tamamlandı. 30 ülkeden 82 yarışmacının katıldığı organizasyonda, sporcular Hıdırellez pistinden atlayarak Kleopatra Plajı'ndaki belirlenen alana iniş yaptı. Kadınlar klasmanında birinciliği Çinli sporcu Xiangyan Kong elde ederken, erkekler kategorisinde birincilik Çin'den Chen Zhou'ya gitti. Takım sıralamasında ise birinciliği Papillion Paragliders kazandı.

28.04.2024 20:59
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 30 ülkeden 82 yarışmacı katıldı.

Organizasyonun üçüncü gününde yaklaşık 380 metre yükseklikteki Hıdırellez pistinden atlayış yapan sporcular, 10 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'ndaki belirlenen alana iniş yaptı.

Organizasyonda kadınlar klasmanında ilk 3 sırayı Çinli sporcular aldı. Xiangyan Kong birinci, Yanyun Fang ikinci ve Liao Qingli üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise birinciliği Çin'den Chen Zhou, ikinciliği Slovenya'dan Matjaz Sluga, üçüncülüğü Kosova'dan Fanol Sluga elde etti.

Takım sıralamasında ise birinciliği Papillion Paragliders, ikinciliği Kosova, üçüncülüğü Woody Valley kazandı.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanya'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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