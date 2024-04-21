Alanya\'da düzenlenen yamaç paraşütü yarışması sona erdi

Spor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, ikinci gün yarışlarıyla sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından gerçekleştirilen ve Alanya Belediyesinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 6 ülkeden 20'si yabancı toplam 60 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde yaklaşık 380 metre yükseklikteki Hıdırellez pistinden atlayış yapan sporcular, 10 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'ndaki belirlenen alana iniş yaptı.

Yarışlarda kadınlarda Bayaraa Bolormaa birinci, Yasaman Alirezazadeh ikinci ve Zeynep Koçak üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise birinciliği Chen Zhou, ikinciliği Yang Chen ve üçüncülüğü de Cemal Direkçi elde etti.

Takım sıralamasında ise birinciliği Alanya Havacılık Kulübü, ikinciliği Adana Havacılık Kulübü ve üçüncülüğü Alanya Yamaç Paraşütü Spor Kulübü kazandı.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.