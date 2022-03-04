Alanya'da labirent oryantiring etkinliği - Son Dakika

Alanya' da yapılacak olan 2. Kademe Oryantiring Yarışması öncesi; Gençlik Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliği ile Labirent Oryantiring Etkinliği düzenlendi.

3-4 Mart tarihlerinde Alanya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki 400 öğrenci oryantiring branşının tanıtımı için İskele Şelale Meydanı'nda Labirent Oryantiring Etkinliği'ne katıldı. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenecek olan Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması 5-6 Mart tarihleri arasında 44 farklı kategoride bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

5 Mart Cumartesi günü Cebelireis' de saat orta mesafe ve 6 Mart Pazar günü Gedevet Parkorman' da uzun mesafe yarışı yapılacak. Ödül töreni Pazar günü Park Orman' da gerçekleştirilecek. - ANTALYA