Alanya'da plaj futbolu finalinde Amal Mogador, rakibini 11-8 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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Alanya'da plaj futbolu finalinde Amal Mogador, rakibini 11-8 yenerek şampiyon oldu

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Alanya\'da plaj futbolu finalinde Amal Mogador, rakibini 11-8 yenerek şampiyon oldu
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Alanya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın erkekler finalinde Amal Mogador, Sportivo Luqueno'yu 11-8 yenerek şampiyon oldu. Ev sahibi Alanya Belediyespor ise BSC Yurkas'a 7-6 yenilip turnuvayı 6'ncı sırada bitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın erkekler finalinde Fas temsilcisi Amal Mogador, Paraguay ekibi Sportivo Luqueno'yu 11-8 mağlup ederek şampiyon oldu. Ev sahibi Alanya Belediyespor ise Belarus temsilcisi BSC Yurkas'a 7-6 yenilerek turnuvayı 6'ncı sırada tamamladı.

Alanya'daki Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele etti. Organizasyonun son gününde erkekler ve kadınlar kategorilerinde final karşılaşmaları oynandı.

Erkeklerde kupanın sahibi Amal Mogador oldu

Erkekler finalinde Fas temsilcisi Amal Mogador ile Paraguay ekibi Sportivo Luqueno karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede rakibini 11-8 mağlup eden Amal Mogador, şampiyonluğa ulaştı. Ev sahibi Alanya Belediyespor ise beşincilik maçında Belarus temsilcisi BSC Yurkas ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 7-6 kaybeden Alanya temsilcisi, organizasyonu 6'ncı sırada tamamladı.

Kadınlarda şampiyon Rayo Barcelona

Kadınlar finalinde İspanya temsilcisi Rayo Barcelona ile Brezilya ekibi Sao Pedro karşı karşıya geldi. Normal süresi büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini uzatmalarda 4-3 mağlup eden Rayo Barcelona, şampiyonluk kupasını kazandı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: İHA
Alanya BelediyesporAlanyaDünyaSporSon Dakika

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