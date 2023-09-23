Alanya'dan Nice'e giden Farioli, Fransa'da durdurulamıyor! Mbappe ve arkadaşlarını geride bıraktı - Son Dakika

Alanya'dan Nice'e giden Farioli, Fransa'da durdurulamıyor! Mbappe ve arkadaşlarını geride bıraktı

Son Güncelleme: 23.09.2023 15:14

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Nice, Monaco'yu 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşma sonunda açıklama yapan İtalyan hoca, ''Biz bu ligin favorilerinden değiliz. Böyle düşünmeye başlarsak yanlış bir adım atmış oluruz.'' dedi.

Ligue 1'in ilk 6 haftasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Nice, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bir dönem Türkiye'de de çalışan Nice'in hocası Francesco Farioli, ligin favorisi olmadıklarını üstüne basa basa söyledi.

"OLMAMIZ GEREKEN YERDEYİZ"

Tek golle kazandıkları Monaco maçının ardından konuşan Farioli, "Biz bu ligin favorilerinden değiliz. Böyle düşünmeye başlarsak yanlış bir adım atmış oluruz. Çalışma ruhunu getirmek istediğim basın toplantısını hatırlıyorum, o günden bu yana hem olumlu hem olumsuz performanslar sergiledik ancak şu anda puan olarak olmamız gereken yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLAR BİZİ BEKLİYOR"

İtalyan hoca ayrıca, "6 hafta itibarıyla puan durumuna bakma veya hayal kurma lüksümüz yok. Şu an sadece mutlu olmalıyız. Zorluklar bizi bekliyor olacak. Bunları görmeli ve nasıl önlem alacağımızı bilmeliyiz. Kazanmanın riski, bu zaferleri nasıl elde ettiğinizi unutmaktır. Bu fedakarlık ve çok dikkat gerektirir." dedi.

Francesco Farioli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'dan Nice'e giden Farioli, Fransa'da durdurulamıyor! Mbappe ve arkadaşlarını geride bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'dan Nice'e giden Farioli, Fransa'da durdurulamıyor! Mbappe ve arkadaşlarını geride bıraktı - Son Dakika
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