Alanya Grand Slam Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
Alanya Grand Slam Şampiyonu Belli Oldu

Alanya Grand Slam Şampiyonu Belli Oldu
19.04.2026 21:40
Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası tamamlandı, şampiyonlar belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Uluslararası Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası tamamlandı.

Alanya İlçesindeki Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona, kadınlar ve erkeklerde 64 takım katıldı. Organizasyonda ana tablo karşılaşmalarının ardından final müsabakaları oynandı.

Kadınlarda Michela Brinkova-Barbora Rudicka ile final oynayan Adelya Akhmetova-Anna Değirmenci ikilisi şampiyon oldu.

Erkeklerde de Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ile karşılaşan Sacit Kurt-Tuna İmdat ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanya Grand Slam Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Alanya Grand Slam Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
