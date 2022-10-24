Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
Arjantinli yıldız, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor!" ifadelerini kullandı.
Icardi ayrıca, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle.. Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı." dedi.
Son Dakika › Spor › Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar! - Son Dakika