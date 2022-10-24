Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar! - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar!

24.10.2022 00:05
Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar!

Galatasaray'ın Alanyaspor ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi açıklamalar yaptı. Hakem yönetiminden yana site eden Arjantinli yıldız, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

"HAKEMLER NEDEN SÜREKLİ BİZE KARŞI HATA YAPIYOR!"

Arjantinli yıldız, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor!" ifadelerini kullandı.

"MAÇ KONTROLÜMÜZDEN ÇIKTI"

Icardi ayrıca, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle.. Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı." dedi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'dan Alanya mücadelesi sonrası tarihi rest: Ligi bitirmeyiz Galatasaray'dan Alanya mücadelesi sonrası tarihi rest: Ligi bitirmeyiz Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Aytemiz Alanyaspor, Ali Palabıyık, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar! - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar!
23:52 Galatasaray'dan Alanya mücadelesi sonrası tarihi rest: Ligi bitirmeyiz
23:38 Komedi programı Güldür Güldür'ün son bölümüne Kılıçdaroğlu taklidi damga vurdu!
23:17 MetroPOLL Araştırma'dan ikinci tur anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti
23:15 Galatasaray'ın maçı oynanırken yan hakemin sahaya girip yaptıkları gündem oldu
22:58 Almanya'da iklim aktivistleri 110 milyon dolarlık tabloya patates püresi attı
22:49 Silivri'de operasyon düzenlenen villada polislere ateş açıldı: Komiser yardımcısı şehit düştü
22:50 Okan Buruk, Alanya karşılaşmasının ardından canlı yayında konuştu: Savaş başladı
22:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında dikkat çeken detay! Rakiplerine böyle mesaj gönderdi
22:23 Hakem Ali Palabıyık'a sinirlenen Galatasaray taraftarından olay Ali Koç tezahüratı: Paralı köpekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 00:17:29. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement