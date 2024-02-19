Alanya Üniversitesi Öğrencisi Fatma Şahiner Kick Boks Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Spor

Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasına katılan Alanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Fatma Şahiner, üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Kickbox sporuna babasının teşvikiyle adım atan Şahiner, turnuvada gösterdiği performansla sporseverleri etkiledi. 15-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada derece alabilmek için yoğun çaba gösteren Fatma Şahiner, Mersin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Şahin, "13-14 yaşlarındayken, babam sayesinde kick boks dünyasına adım attım. O günden bugüne, yaklaşık 7-8 yıl boyunca pek çok turnuvada mücadele ettim. Türkiye Şampiyonluklarından tutun da çeşitli dereceler elde ettim. Bugün ise, Alanya Üniversitesi adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks turnuvasında bronz madalya kazanmanın gururunu yaşıyorum. Bu, benim için son derece anlamlı bir başarı. Zorlu antrenmanlara katlanarak, bu noktaya gelmek gerçekten büyük bir emek gerektirdi. Ancak emeğimin karşılığını almak, yaşadığım mutluluğu tarif etmek zor. Bu süreçte, okulumun sağladığı destek ise benim için çok kıymetli oldu" dedi.

"Spora ilgiyi destekliyoruz"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Fizyoterapi Bölümü Öğrencisi Fatma Şahin'in Kick Boks şampiyonasında bronz madalya kazanması dolayısıyla tebriklerini iletti. Prof. Dr. Güner, üniversitenin öğrencilerini her alanda desteklediğini belirtirken, özellikle öğrencilerin spor alanındaki yeteneklerine verilen değerin altını çizdi.

"Öğrencilerimizin çabalarını ve ilgi alanlarını destekliyoruz. Spora olan bu ilgi, öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor" diyen Güner, sporun sadece fiziksel sağlık açısından değil, sosyal hayata da olumlu katkılar sunduğunu vurguladı. Grup egzersizleri ve popüler spor dallarının öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmesine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olduğunu belirten Prof. Dr. Güner, üniversitenin öğrencilerini spora teşvik ettiğini ve disiplin ile sorumluluk duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Güner, "Öğrencimiz Fatma Şahin, derslerinde gösterdiği başarı ve spor tutkusuyla arkadaşlarına güzel bir örnek teşkil ediyor. Onun başarılarına gururla tanıklık ediyor, gelecekteki başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin her alandaki başarılarına duyduğumuz gururun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. Güner, ayrıca öğrencilerin spor alanındaki başarılarına olan desteğini ve gururunu dile getirdi. - ANTALYA