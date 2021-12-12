Alanya-Yeni Malatya maçının skoru uzun yıllar unutulmayacak

Yeni Malatyaspor, sahasında Alanyaspor karşısında yıkımı yaşadı. Akdeniz ekibi rakibini 6-2'lik skorla sahadan sildi.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISINDA 5 GOL OLDU

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Davidson, 33. dakikada Emre Akbaba, 52. dakikada Novais, 14. ve 56. dakikalarda Famara Diedhiou ile 90. dakikada Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 4. dakikada Aabid ve 17. dakikada Benjamin Tetteh'ten geldi. Yeni Malatyaspor'da Ousmane Haddadi, 65. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.