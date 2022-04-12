Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş maçının ardından 2 gün izin yapan turuncu-yeşilli ekip, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Alanyaspor'lu futbolcular 33 yaşına giren teknik direktör Francesco Farioli'nin doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan takım, antrenmanı dar alanda yapılan turnuvayla idmanı tamamladı.

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