Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı

12.04.2022 22:35
Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş maçının ardından 2 gün izin yapan turuncu-yeşilli ekip, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Alanyaspor'lu futbolcular 33 yaşına giren teknik direktör Francesco Farioli'nin doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan takım, antrenmanı dar alanda yapılan turnuvayla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Antalyaspor, ligde 5 haftadır puan kaybetmiyor Antalyaspor, ligde 5 haftadır puan kaybetmiyor SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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