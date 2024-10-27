Stat: GAİN Park
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto, Janvier, Cordova, Hwang
Onvo Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski, Petrusenko, Erdal Rakip, Larsson, Djenepo, Samudio
Gol: Dk. 25 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 45 +1 Richard (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Kaluzinski'nin ortasında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın sert ortasında Hwang, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
40. dakikada Alanyaspor'da Hwang, Veysel Sarı'dan kaptığı topu, ceza sahası içerisine doğru koşan Augusto ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, Petrusenko araya girerek topu kornere attı.
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
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