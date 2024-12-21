Alanyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, çok iyi mücadele ederek değerli bir puan aldıklarını söyledi.

Uğurlu, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

Karşılaşmanın gollerle başladığını belirten Sami Uğurlu, "Öne geçtikten sonra oyunu biraz daha yaydığımızda maçın bize döneceğini düşünüyorduk. İki dakika sonra gol yedik ve bu da maçın yeniden başlamasına neden oldu. Mert Günok'un vurduğu uzun topların ardından geçiş yapmayı planlamıştık. Bu, çok fazla efor istiyor. Kolay değil. Buradan alınan 1 puan her zaman değerli. Mücadeleden çok memnunum. Savunmada doğru işler yaptık." ifadelerini kullandı.

Oynamak istedikleri oyunun çok fazla enerji istediğini vurgulayan Uğurlu, "Transfere ihtiyacımız var. Oyunun birinci ve üçüncü bölümlerini çok dinamik oynamamız gerekiyor. Bu oyun riskli ama seviyoruz. Bu oyunu Kasımpaşa'da da çok fazla oynattım. Bu oyunla bire bir mücadelenizi verebiliyorsunuz. Hiçbir deplasmana beraberlik için çıkmıyoruz. Üçüncü bölge geçişlerinde biraz zamana ihtiyacımız var. Birinci ve ikinci bölgede yaptıklarımızı üçüncüyle birleştirebilirsek çok farklı bir Alanyaspor izleyebiliriz. Üç puan alarak bu serinin devam etmesini istiyordum. Üç puana çok fazla ihtiyacımız vardı. İyi mücadelemizi daha yukarılara taşıyabilirsek sıralamadaki yerimizi alabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.