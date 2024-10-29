Alanyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmayla sona erdi.
Alanyaspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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