Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur kampında gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde yapılan idman, ısınma çalışmasıyla başladı. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar ve hücum varyasyonları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Yoğun tempoda geçen idman, hücum oyununa yönelik uygulamaların ardından tamamlandı. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Burdur'da Yeni Sezon Kampına Devam Ediyor - Son Dakika
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