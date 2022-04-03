Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı - Son Dakika
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Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı

03.04.2022 18:24

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Karadeniz ekibi 26 puanla 19. sırada kaldı.

Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

RİZESPOR, 19. SIRADA KALDI

Ev sahibi ekibe galibiyete getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba ve 60. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 66. dakikada Papiss Cisse'den geldi. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 52'ye çıkarttı ve 4. sıradaki yerini korudu. Rizespor ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

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Son Dakika Spor Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı - Son Dakika
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