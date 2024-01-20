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Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Efecan Karaca ve Sisto'nun attığı gollerle galibiyete ulaşan Alanyaspor, üstünlüğünü korudu.

Alanyaspor, Çaykur Rizespor\'u 2-1 mağlup etti
20.01.2024 - 18:20,
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STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais (Dk. 90+10 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 90+5 Furkan Bayır), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Janvier), Cordova (Dk. 64 Sisto)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 90+4 Minchev), Benhur Keser (Dk. 67 Gustova), Varesanovic (Dk. 86 Pinchi), Zeqiri (Dk. 90+4 Faye), Gaich

GOLLER:  Dk. 69 Efecan Karaca, Dk. 90+1 Sisto (Alanyaspor)- Dk. 51 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Novais, Aliti, Leroy Fer, Balkovec (Alanyaspor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

27'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Çaykur Rizespor savunmasından dönen top ceza sahası içerisindeki Efecan Karaca'da kaldı. Efecan Karaca'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

30'uncu dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ortaladığı topta Cordova'nın vuruşu Çaykur Rizespor savunmasından sekti ve Novais önünde kaldı. Novais'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı gölsüz eşitlikle sonuçlandı.

51'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hojer'in yerden ceza sahasına gönderdiği topa vuran Varesanovic'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Çaykur Rizespor'dan Zeqiri'nin verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Shelvey'in vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

69'uncu dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Balkovec'in sağ taraftan kullandığı kornerde Leroy Fer'in kafa vuruşunda Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'dan seken topu Oğuz aydın kaleye gönderirken Akkan gole izin vermedi. Ceza sahası içinde oluşan karambolden çıkan Efecan Karaca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Yaklaşık 10 dakika süren VAR incelenmesinin ardından hakem Ali Şansalan'ın pozisyonu izlemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.

85'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topa yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

90+1'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ataktan rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Sisto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe de çarparak ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA
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Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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