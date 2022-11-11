Alanyasporlu futbolcu, Dünya Kupası kadrosuna alındığını öğrenince mutluluktan ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyasporlu futbolcu, Dünya Kupası kadrosuna alındığını öğrenince mutluluktan ne yapacağını şaşırdı

11.11.2022 18:27

Alanyaspor'da forma giyen Famara Diedhiou, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna alındığını öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Futbolseverler, Dünya Kupası için nefeslerini tuttu. 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynayacak karşılaşma ile başlayacak turnuva 18 Aralık'ta sona erecek. Turnuvada Türkiye'de top koşturan birçok isim de sahne alacak. Bunlardan biri de Alanyaspor forması giyen Diedhiou.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna davet edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşayan Diedhiou'nun o anları kulübün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Alanyasporlu futbolcunun Dünya Kupası sevinci! Haberi alınca ne yapacağını bilemedi

O ANLARA ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

Diedhiou; Senegal Milli Takımı kadrosunun açıklandığı canlı yayını, kulüp tesislerinde, takım arkadaşlarıyla birlikte cep telefonundan takip etti. Milli takıma davet alan golcü oyuncu, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan Senegalli futbolcunun, o anki heyecanı ve mutluluğu Dünya Kupasında oynamayı ne kadar istediğinin bir göstergesi.

Alanyasporlu futbolcunun Dünya Kupası sevinci! Haberi alınca ne yapacağını bilemedi
YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyasporlu futbolcu, Dünya Kupası kadrosuna alındığını öğrenince mutluluktan ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Alanyasporlu futbolcu, Dünya Kupası kadrosuna alındığını öğrenince mutluluktan ne yapacağını şaşırdı
17:48 İzmit'te vatandaşın en uğrak noktasıydı! Yeni Cuma Çay Bahçesi yıkıldı
17:47 Dünyaca ünlü kripto borsası FTX resmen iflas etti
17:42 Sevilla ve Villarreal, Mallorca'da harikalar yaratan Vedat Muriqi için devreye girdi! İstenen bonservis bedeli ise 36 milyon euro
17:37 Euro, 2022'nin rekorunu kırdı, altın rekor tazeledi
17:11 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
17:00 Belçika'da devrim gibi karar: Bundan böyle çalışanlar haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapacak
16:56 2004'te yanlışlıkla geleceğe gönderildiğini iddia eden genç, kıyamet gününe ait bir fotoğraf gösterdi
15:11 Bolu'da hayat resmen dondu! Termometreler -10'u gösterdi
14:14 Togg, İstanbul-İzmir arası ne kadar yakıyor? Maliyeti motorlu araçların üçte birine denk geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 19:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyasporlu futbolcu, Dünya Kupası kadrosuna alındığını öğrenince mutluluktan ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement