Alanyaspor\'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Corendon Alanyaspor, 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andraz Sporar kaydetti. Gaziantep'te Bruno Viana, 80. dakikada yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

KÜME DÜŞME HATTI KARIŞTI

Ligde oynadığı son 4 maçta 7 puan toplayan Alanyaspor, bu kritik 3 puanla birlikte puanını 38'e çıkardı ve en yakın takipçisi olan 16. sıradaki Sivasspor ile puan farkını 4'e çıkardı. Gaziantep FK ise üst üste dördüncü yenilgisini alarak 42 puanda kaldı. Corendon Alanyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.